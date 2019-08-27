2019-08-27T20:03:42+03:00
Общество

В Росприроднадзоре рассказали, почему погибла рыба в реке Ижора

Из-за сточных вод в водоеме не хватает кислорода
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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На мертвую рыбу и странные следы на воде пожаловались местные жители. Фото: http://78.rpn.gov.ru.На мертвую рыбу и странные следы на воде пожаловались местные жители. Фото: http://78.rpn.gov.ru.
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Тревожные сообщения о мертвой рыбе в реке Ижора у Колпино появились на прошлой неделе. Местные жители рассказали, что тушки болтаются на поверхности воды, а сам водоем покрылся белесыми пятнами и отмершими водорослями. На эту информацию обратили внимание сотрудники регионального управления Росприроднадзора.

В ведомстве отметили, что в Ижору, протекающую по территории Петербурга Ленобласти, сбрасывают неочищенные сточные воды. Из-за этого в водоем поступают разные биогенные вещества, что ведет к активному цветению и отмиранию растительности.

- Этот процесс существенно сокращает концентрацию кислорода в воде, и рыба начинает погибать от удушья. Однако ситуация усугубляется еще и тем, что водоросли начинают отмирать быстрыми темпами, - рассказывают в ведомстве. - При биологическом разложении водорослей, вызванном бактериями, используется значительное количество кислорода, что снижает его концентрацию в воде до минимума.

Сотрудники сообщили, что ведут работу с теми, кто сбрасывает в реку стоки. Так, в июле текущего года к ответственности привлекли АО «Коммунальные системы Гатчинского района». Предприятие заплатит штраф и должно устранить нарушения. Ведомство планирует наказать еще несколько фирм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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