Петербуржец устроил стрельбу на детской площадке

СЕГОДНЯ 10:06 2019-08-28T10:06:07+03:00

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На множество неприятных вопросов придется ответить 48-летнему жителю Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Причиной внимания полиции к гражданину стала стрельба на детской площадке, которую он устроил на детской площадке.

- 26 августа 2019 года около десяти часов вечера 48-летний гражданин, находясь на детской площадке на проспекте Ударников, произвел выстрел из оружия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сам стрелок был тут же задержан участковым сотрудником полиции. Сначала мужчину отвезли в отделение, где на него завели уголовное дело по статье «Хулиганство». А потом все дружно отправились к буяну «в гости».

Обыск, проведенный у стрелка дома, дал новые открытия. В квартире нашли более 150 патронов различного калибра, предмет, похожий на обрез ружья и снаряженный магазин к оружию. Все изъяли и отправили на экспертизу. Если оружие окажется боевым, то к «хулиганке» добавится еще одно дело - за незаконный оборот оружия.

К слову, 20 лет назад задержанный уже был судим по этой самой статье.

ИСТОЧНИК KP.RU