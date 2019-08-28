2019-08-28T10:06:07+03:00
Происшествия

Петербуржец устроил стрельбу на детской площадке

Полицейские изъяли у него дома арсенал оружия
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ранее судимый петербуржец устроил пальбу на детской площадке.Ранее судимый петербуржец устроил пальбу на детской площадке.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

На множество неприятных вопросов придется ответить 48-летнему жителю Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Причиной внимания полиции к гражданину стала стрельба на детской площадке, которую он устроил на детской площадке.

- 26 августа 2019 года около десяти часов вечера 48-летний гражданин, находясь на детской площадке на проспекте Ударников, произвел выстрел из оружия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сам стрелок был тут же задержан участковым сотрудником полиции. Сначала мужчину отвезли в отделение, где на него завели уголовное дело по статье «Хулиганство». А потом все дружно отправились к буяну «в гости».

Обыск, проведенный у стрелка дома, дал новые открытия. В квартире нашли более 150 патронов различного калибра, предмет, похожий на обрез ружья и снаряженный магазин к оружию. Все изъяли и отправили на экспертизу. Если оружие окажется боевым, то к «хулиганке» добавится еще одно дело - за незаконный оборот оружия.

К слову, 20 лет назад задержанный уже был судим по этой самой статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из комитета по градостроительству Петербурга разом ушли трое чиновников инфоблока
В Ленобласти начался сезон миграции лосей
Упавшая под поезд метро молодая девушка лишилась рук
В Петербурге расширят поддержку молодым матерям, родившим первенца
Большие и красивые: Петербуржцы хвастаются грибами, найденными у АЭС в Сосновом Бору
Петербуржцам рассказали, как изменился кабинет Путина в Смольном
Авто снесло асфальтоукладчик, переезжавший Октябрьскую набережную по пешеходному переходу
Гордость садовода: Валуев похвастался выращенной на даче голубикой
У «Опеля» вырвало двигатель после столкновения с «Фордом» на улице Книпович
В Сосновом Бору разыскивают подозреваемых в изнасиловании девушки
Больше 130 ДТП за полгода: ГИБДД устроила рейд по таксистам
В Петербурге полностью обновят автопарк пожарной техники
За сломанную пешеходу челюсть водитель сбившей его иномарки заплатит 150 тысяч рублей
Аренду завершил: очередной каршеринг нашелся разбитым в заборе
Прогноз погоды на 28 августа в Санкт-Петербурге: Тепло и очень солнечно
Генеральная прокуратура требует возбудить уголовное дело после пыток в «Крестах-2»
«Дань уважения за подвиг и терпение»: В Купчино установят памятник фронтовым кинооператорам
В Росприроднадзоре рассказали, почему погибла рыба в реке Ижора
Открыла огонь: Полицейский спас напарника от обезумевшего бездомного пса
В 2020 в Петербурге благоустроят заброшенный парк Авиаторов
Борется каждой клеточкой: Папа пострадавшей в Турции девочки рассказал о состоянии дочки
Застрявший между сиденьями угонщик-неудачник распылил в окно огнетушитель, чтобы его спасли
Поменяем за пару недель: В метро рассказали, когда на схемах появятся станции Фрунзенского радиуса
Петербуржец в Коми неделю выслеживал, а потом украл со скалы птенцов краснокнижных сапсанов