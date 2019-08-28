2019-08-28T10:37:31+03:00
Общество

Больше 130 ДТП за полгода: ГИБДД устроила рейд по таксистам

Инспектора проверили около 500 автомобилей
Петр КИБЕР
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Полиция провела очередной рейд по такси.Полиция провела очередной рейд по такси.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сотрудники петербургского управления ГИБДД опять обратили свое внимание на таксистов. Виной этому стала статистика - всего за первую половину 2019 года в городе на Неве произошло около 130 серьезных ДТП с участием машин такси.

- В ходе рейда проверено около 500 автомобилей такси. По итогам выявлено более 40 административных правонарушений, почти половина которых относится к осуществлению предпринимательской деятельности без лицензии, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кроме этого полицейские обнаружили несколько мигрантов, незаконно находившихся в городе и при этом работавших таксистами. Также на линии нашлись машины с техническими неисправностями, без страховок и прочее, прочее, прочее.

Больше 20 автомобилей по итогам проверки были помещены на специализированную стоянку. В отношении водителей составлено 33 протокола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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