2019-08-28T11:00:57+03:00
Происшествия

В Сосновом Бору разыскивают подозреваемых в изнасиловании девушки

Уточняется, что мужчины передвигаются на праворульном Nissan белого цвета
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция Соснового Бора разыскивает подозреваемых в изнасиловании девушкиПолиция Соснового Бора разыскивает подозреваемых в изнасиловании девушкиФото: Артем КИЛЬКИН
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Полиция Ленинградской области разослала ориентировку на двух мужчин, которые подозреваются в изнасиловании девушки в Сосновом Бору. Данные и фотографии разыскиваемых появились 26 августа. Когда именно произошло преступление, не уточняется, но по данным МВД региона известно, что оба подозреваемые уроженцы Узбекистана и проживали раньше в Сосновом Бору.

- По подозрению в изнасиловании девушки в Сосновом Бору Ленинградской области разыскиваются двое мужчин: 27 и 33 лет, - сообщается в ориентировке.

Фото подозреваемых преступников / Фото: ОРУ ОМВД России

Фото подозреваемых преступников / Фото: ОРУ ОМВД России

Уточняется, что мужчины передвигаются на старом праворульном Nissan белого цвета с цифрами 380 на номере. Вполне возможно, что подозреваемые покинули Сосновый Бор, где произошло изнасилование, и скрываются в других населенных пунктах региона. Все ориентировки уже распространены по социальным сетям с просьбой жителей Ленинградской области сообщить в полицию в случае, если кто-то увидит этих людей.

Дежурная часть Соснового Бора: (881369) 2-26-65

ИСТОЧНИК KP.RU

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