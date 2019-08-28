2019-08-28T13:17:22+03:00
Общество

Большие и красивые: Петербуржцы хвастаются грибами, найденными у АЭС в Сосновом Бору

Кроме этого в Ленобласти водятся «самцы» подосиновиков
Петр КИБЕР
Поделиться:
Вот такой "самец" подосиновика вырос в лесах Ленинградской области. Фото: Алексей Коротков/ vk.com/grib_spbВот такой "самец" подосиновика вырос в лесах Ленинградской области. Фото: Алексей Коротков/ vk.com/grib_spb
Изменить размер текста:

Конец лета и начало осень - традиционный грибной сезон на Северо-западе России. Любители «тихой охоты» из Петербурга и Ленинградской области прочесывают леса в поисках добычи. А после с удовольствие хвастаются найденным в соцсетях. При этом некоторым и в лес ходить не надо - в Сосновом Бору, например, грибы растут прямо в городе.

- Вчера с детьми шли из сада и увидели 4 гриба, которые «спрятались» за камнем. А в прошлом году, дочка нашла 2 подберезовика прямо у нашего подъезда, - пишет в соцсетях жительница города атомщиков Наталья.

А ее соседи в комментариях публикуют красочные фотографии больших красных, белых и подберезовиков, найденных в округе. Некоторые сосновоборцы набирают целые корзины, а другие набивают грибами багажники автомобилей.

Жители Соснового Бора хвастаются богатым урожаем грибов, которыми набивают багажники авто. Фото: vk.com/sosnovy_bor

Жители Соснового Бора хвастаются богатым урожаем грибов, которыми набивают багажники авто. Фото: vk.com/sosnovy_bor

Впрочем, грибной сезон идет по всей Ленобласти. Некоторые петербуржцы предпочитают отъехать от большого города подальше - в сторону Новгородской, Псковской областей, в Карелию, где и природа почище и конкуренции поменьше.

Но и там находятся уникальные экземпляры.

- Самец, - иронично назвал найденный подосиновик житель Северной столицы.

А в МЧС в это же время предупреждают: уходя в лес, берите с собой запас еды, воды, компас, фонарик, теплую одежду и заряженный мобильный телефон. И обязательно сообщите близким или соседям, куда именно вы направляетесь. Лучше «сдать» грибные места, чем блуждать по лесу в ожидании помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из комитета по градостроительству Петербурга разом ушли трое чиновников инфоблока
В Ленобласти начался сезон миграции лосей
Упавшая под поезд метро молодая девушка лишилась рук
В Петербурге расширят поддержку молодым матерям, родившим первенца
Петербуржцам рассказали, как изменился кабинет Путина в Смольном
Авто снесло асфальтоукладчик, переезжавший Октябрьскую набережную по пешеходному переходу
Гордость садовода: Валуев похвастался выращенной на даче голубикой
У «Опеля» вырвало двигатель после столкновения с «Фордом» на улице Книпович
В Сосновом Бору разыскивают подозреваемых в изнасиловании девушки
Больше 130 ДТП за полгода: ГИБДД устроила рейд по таксистам
В Петербурге полностью обновят автопарк пожарной техники
Петербуржец устроил стрельбу на детской площадке
За сломанную пешеходу челюсть водитель сбившей его иномарки заплатит 150 тысяч рублей
Аренду завершил: очередной каршеринг нашелся разбитым в заборе
Прогноз погоды на 28 августа в Санкт-Петербурге: Тепло и очень солнечно
Генеральная прокуратура требует возбудить уголовное дело после пыток в «Крестах-2»
«Дань уважения за подвиг и терпение»: В Купчино установят памятник фронтовым кинооператорам
В Росприроднадзоре рассказали, почему погибла рыба в реке Ижора
Открыла огонь: Полицейский спас напарника от обезумевшего бездомного пса
В 2020 в Петербурге благоустроят заброшенный парк Авиаторов
Борется каждой клеточкой: Папа пострадавшей в Турции девочки рассказал о состоянии дочки
Застрявший между сиденьями угонщик-неудачник распылил в окно огнетушитель, чтобы его спасли
Поменяем за пару недель: В метро рассказали, когда на схемах появятся станции Фрунзенского радиуса
Петербуржец в Коми неделю выслеживал, а потом украл со скалы птенцов краснокнижных сапсанов