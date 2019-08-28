Большие и красивые: Петербуржцы хвастаются грибами, найденными у АЭС в Сосновом Бору

СЕГОДНЯ 12:29 2019-08-28T13:17:22+03:00

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Конец лета и начало осень - традиционный грибной сезон на Северо-западе России. Любители «тихой охоты» из Петербурга и Ленинградской области прочесывают леса в поисках добычи. А после с удовольствие хвастаются найденным в соцсетях. При этом некоторым и в лес ходить не надо - в Сосновом Бору, например, грибы растут прямо в городе.

- Вчера с детьми шли из сада и увидели 4 гриба, которые «спрятались» за камнем. А в прошлом году, дочка нашла 2 подберезовика прямо у нашего подъезда, - пишет в соцсетях жительница города атомщиков Наталья.

А ее соседи в комментариях публикуют красочные фотографии больших красных, белых и подберезовиков, найденных в округе. Некоторые сосновоборцы набирают целые корзины, а другие набивают грибами багажники автомобилей.

Жители Соснового Бора хвастаются богатым урожаем грибов, которыми набивают багажники авто. Фото: vk.com/sosnovy_bor

Впрочем, грибной сезон идет по всей Ленобласти. Некоторые петербуржцы предпочитают отъехать от большого города подальше - в сторону Новгородской, Псковской областей, в Карелию, где и природа почище и конкуренции поменьше.

Но и там находятся уникальные экземпляры.

- Самец, - иронично назвал найденный подосиновик житель Северной столицы.

А в МЧС в это же время предупреждают: уходя в лес, берите с собой запас еды, воды, компас, фонарик, теплую одежду и заряженный мобильный телефон. И обязательно сообщите близким или соседям, куда именно вы направляетесь. Лучше «сдать» грибные места, чем блуждать по лесу в ожидании помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU