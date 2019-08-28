2019-08-28T13:22:10+03:00
Общество

В Ленобласти начался сезон миграции лосей

Автомобилистов предупредили об опасности на загородных дорогах, а также о штрафах за сбитое животное
Лилия КОЗЛОВА
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Автомобилистов Ленобласти предупредили о начале сезона миграции лосейАвтомобилистов Ленобласти предупредили о начале сезона миграции лосейФото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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В Ленинградской области в самом разгаре сезон миграции лосей, который будет продолжаться до конца октября. Во время гона животные не редко выбегают на проезжие части, тем самым создавая опасные аварийные ситуации. Автомобилистам следует быть внимательнее на дорогах, чтобы не попасть в серьезное происшествие.

- Большинство зооаварий случается в вечерне-ночное и утреннее время. Максимальные пики приходятся на период с 23 до 2 часов и с 5 до 9 часов, - рассказали в центре помощи диким животным «Велес».

Специалисты советуют водителям в темноте и сумерках всегда использовать дальний свет фар, а также снижать скорость в зоне действия знака «Дикие животные». Следует быть особенно внимательными на дорогах, где лес подступает к краю проезжей части, так как лось может выскочить из-за деревьев неожиданно.

Важно понимать, что максимальное количество смертельных случаев при ДТП с животными приходится на столкновения именно с лосями. Поэтому, увидев сохатого на проезжей части или рядом с ней нужно остановиться, пропустить животное, ни в коем случае не пытаться контактировать с ними или издавать громкие звуки. Лось, испугавшись машины, может начать неадекватно и непредсказуемо метаться из стороны в сторону.

Важно: если животное пострадало в ДТП, ответственность несёт водитель или владелец транспортного средства. Штраф за гибель лося – 80 тысяч рублей, медведя – 60 тысяч рублей, косули – 40 тысяч рублей, кабана – 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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