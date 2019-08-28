2019-08-28T14:44:39+03:00
Дом. Семья

«Просто монстрила»: Гигантский красный слизень напугал жителей Ленобласти

Необычного моллюска, ползущего по мусорному баку, удалось снять на видео
Петр КИБЕР
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Огромный красный слизень напугал жителей Ленобласти. Фото: кадр с видео/ vk.com/spb_today_unpublishedОгромный красный слизень напугал жителей Ленобласти. Фото: кадр с видео/ vk.com/spb_today_unpublished
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Удивление, страх и трепет испытали два жителя Ленинградской области, заметившие гигантского красного слизня. Моллюск необычной расцветки поз по крышке мусорного бака и все м своим видом показывал, кто здесь хозяин. Люди, как сейчас водится, схватили смартфоны и начали снимать происходящее...

- Вот такое водится в Ленобласти. Кто знает, что за вид? - спрашивают в соцсетях удивленные авторы видео, названного как голливудский блокабастер: «Чужой».

Впрочем, ради правды стоит сказать, что слизень хоть и действительно большой - примерно в полтора раза длиннее сигаретной пачки, но не монструозный. Вид и окрас его также необычен, но красные слизни в природе существуют . Так даже называется особый вид моллюсков.

Красный придорожный слизень или Arion rufus - вид слизней из семейства Arionidae. Они распространены в Европе и Северной Америке. Не так часто, но встречаются подобные моллюски и в России.

В нашу страну они попали с рассадой, грунтом или рулонными газонами. Обычно слизни бывают коричневого цвета, а вот красные - редкость. Впрочем, некоторые пользователи соцсетей заподозрили, что это эффект камеры.

В естественной среде моллюски вырастают до 10 сантиметров длиной, но бывают и гигантские особи - до 18 сантиметров.

Специалисты советуют ни в коем случае не брать слизней в руки, так как те являются переносчиком различных паразитов, в том числе такого опасного, как бычий цепень. В Москве уже был зафиксирован факт гибели человека, заразившегося от контакта со слизнем.

Гигантский красный слизень напугал петербуржцев в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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