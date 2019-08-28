2019-08-28T18:16:22+03:00
Происшествия

МИД назвал причину смерти 12-летней девочки в турецкой больнице

И заявил, что будет следить за ходом расследования трагедии
Степан СТЕПАНОВ
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За расследованием гибели 12-летней девочки в турецком отеле будет следить Генконсульство России в Анталье.За расследованием гибели 12-летней девочки в турецком отеле будет следить Генконсульство России в Анталье.Фото: СОЦСЕТИ
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Посольство и Генконсульство России в Анталье подтвердило, что в университетской больнице Памуккале умерла 12-летняя Алиса Адамова. Та самая девочка, с которой 18 августа 2019 года произошло несчастье в боссейне отеля «Санхилл» в Бодруме. Руку школьницы засосало в дренажную трубу на дне бассейна. Когда девочку вытащили из воды, она уже была в коме. Все это время - 11 дней - состояние Алисы оставалось критическим. в первые дни у нее четыре раза останавливалось сердечко, но врачам удавалось его "запустить". Сегодня в начале четвертого все усилия медиков оказались тщетными.

- По информации турецких врачей, после неоднократных попыток реанимации была констатирована остановка сердца, - добавили в Генконсульстве. - Выражаем искренние соболезнования родителям, родным и близким в связи с безвременной утратой.

Дренажная трубка, которая по всем правилам должна быть закрыта решеткой, но не была, оказалось ловушкой для ребенка. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Дренажная трубка, которая по всем правилам должна быть закрыта решеткой, но не была, оказалось ловушкой для ребенка.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Генконсульстве также отметили, что они организуют всю необходимую помощь по организации репатриации тела в Санкт-Петербург.

- Российская сторона продолжит следить за ходом расследования трагического инцидента, - отметили в ведомстве. - Надеемся, что турецкое правосудие установит круг лиц, виновных в этой трагедии, и они понесут заслуженное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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