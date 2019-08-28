От одной искры загорелась жилая квартира в Московском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 18:23 2019-08-28T18:23:31+03:00

Во время ремонта жилого дома загорелась квартира в Московском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Московском районе Санкт-Петербурга вечером в среду, 28 августа, начался пожар в жилой многоэтажке. Инцидент произошел совершенно неожиданно во время ремонтных фасада дома номер 27 на улице Фрунзе. По рассказам очевидцев, небольшая искра попала на балкон квартиры и спровоцировала возгорание.

- ЖЭК делает ремонт фасадов дома. Обваривают балконом железа. Вот, во время сварки вылетела искра и попала на балкон, - рассказали очевидцы произошедшего в соцсети.

Момент пожара запечатлели на камеру мобильного телефона местные жители и опубликовали в сети. На кадрах можно увидеть, как из окон балкона валит густой белый дым. Свидетели говорят о том, что огонь успел распространиться не только по лоджии, но уже и перебраться в саму квартиру.

Благо, очевидцы быстро заметили возгорание и вызвали спасателей. На данный момент на месте уже работает бригада пожарных, которые пытаются спасти квартиру. Сведений о пострадавших не поступало.

Во время ремонта фасада от искры загорелась жилая квартира в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU