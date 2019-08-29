Мужчина всю ночь жестоко избивал старушку в ее квартире в Ленобласти

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-29T10:30:35+03:00

В Ленобласти мужчина всю ночь избивал старушку, после чего ограбил ее Фото: Олег ЗОЛОТО

Бросив пенсионерку без сил, он украл у нее 1,5 тысячи рублей

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Сотрудники полиции по Лодейнопольскому району Ленинградской области задержали мужчину, который жестоко избил пенсионерку, после чего ограбил ее. «Улов» злоумышленника оказался не велик: 1,5 тысячи рублей, да три мобильных телефона. Больше пострадала сама старушка, которая переживала побои в течение всей ночи. Об этом инциденте стало известно в четверг, 29 августа.

- В среду, 28 августа, в полицию Лодейнопольского района обратился мужчина, который сообщил о том, что его мать, 74-летнюю женщину жестоко избил неизвестный человек, после чего ограбил, - рассказали в главном управлении МВД по Ленобласти.

Около 23 часов вечера во вторник, 27 августа, в квартиру пенсионерки в доме номер 12 по улице Парковой в селе Алеховщина проник посторонний мужчина. Он набросился на старушку и начал избивать. Издевательства над женщиной проходили всю ночь, а ближе к утру мужчина забрал у нее 1,5 тысячи рублей, три мобильных телефона и скрылся.

О состоянии пенсионерки, пережившей насилие, полиция не уточняет. Известно, что после заявления, правоохранительные органы оперативно нашли подозреваемого. Им оказался 34-летний житель деревни Тервенечи Лодейнопольского района. Его задержали возле дома 30 30 по улице Нагорная.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU