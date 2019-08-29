2019-08-29T10:30:35+03:00
Происшествия

Мужчина всю ночь жестоко избивал старушку в ее квартире в Ленобласти

Бросив пенсионерку без сил, он украл у нее 1,5 тысячи рублей
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Ленобласти мужчина всю ночь избивал старушку, после чего ограбил ееВ Ленобласти мужчина всю ночь избивал старушку, после чего ограбил ееФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции по Лодейнопольскому району Ленинградской области задержали мужчину, который жестоко избил пенсионерку, после чего ограбил ее. «Улов» злоумышленника оказался не велик: 1,5 тысячи рублей, да три мобильных телефона. Больше пострадала сама старушка, которая переживала побои в течение всей ночи. Об этом инциденте стало известно в четверг, 29 августа.

- В среду, 28 августа, в полицию Лодейнопольского района обратился мужчина, который сообщил о том, что его мать, 74-летнюю женщину жестоко избил неизвестный человек, после чего ограбил, - рассказали в главном управлении МВД по Ленобласти.

Около 23 часов вечера во вторник, 27 августа, в квартиру пенсионерки в доме номер 12 по улице Парковой в селе Алеховщина проник посторонний мужчина. Он набросился на старушку и начал избивать. Издевательства над женщиной проходили всю ночь, а ближе к утру мужчина забрал у нее 1,5 тысячи рублей, три мобильных телефона и скрылся.

О состоянии пенсионерки, пережившей насилие, полиция не уточняет. Известно, что после заявления, правоохранительные органы оперативно нашли подозреваемого. Им оказался 34-летний житель деревни Тервенечи Лодейнопольского района. Его задержали возле дома 30 30 по улице Нагорная.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Карелии в ДТП попал школьный автобус
Полиция поймала домушника, который мог ограбить квартиру мамы Ольги Бузовой
Парня из Ирана подозревают в изнасиловании студентки мединститута в Петербурге
Профессора Нью-Йоркского университета ограбили, избив ногами, в центре Петербурга
Внимание розыск: Турист из Новгорода приехал посмотреть Петербург, но заблудился и прибился к бомжам
Труп, завернутый в ковер, нашли на заброшенном стадионе в Петербурге
Полиция задержала молодого рецидивиста, ограбившего петербургских школьников
Летим все вместе: Родители погибшей в Турции девочки отправятся в Петербург одним рейсом
В Петербурге обсудили подготовку к ЕВРО-2020
Отчаявшаяся петербурженка обвинила своего сына в насилии и грабеже
Вымогателей, требовавших 17 миллионов и фирму у бизнесмена, искали два года
Тело погибшей на отдыхе в Турции Алисы Адамовой отправят в Петербург в субботу
Семь автомобилей столкнулись на внешней стороне КАД у Таллиннского шоссе
В Петербурге открыли участок Кирочной улицы от Новгородской до улицы Красного Текстильщика
На Кадетской линии «Киа» повернул не глядя и впечатал «Мерседес» в дом
Прогноз погоды на 29 августа в Санкт-Петербурге: Почти что жара
Они сделали все возможное: отец 12-летней девочки, захлебнувшейся в бассейне в Турции, рассказал, как врачи пытались спасти его дочь