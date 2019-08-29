Отчаявшаяся петербурженка обвинила своего сына в насилии и грабеже

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-29T11:00:02+03:00

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В Санкт-Петербурге полиция задержала 35-летнего местного жителя, которого обвинила в насилии и грабеже его родная мать. Отчаявшаяся женщина устала терпеть поведение своего отпрыска. Поняв, что как мать уже не может влиять на него, решила обратиться за помощью в правоохранительные органы. Об этом стало известно в четверг, 29 августа.

- В среду, 28 августа, в полицию Выборгского района обратилась 55-летняя женщина с заявлением на своего собственного сына. Как оказалось, инцидент произошел еще 19 августа, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

По словам женщины, около двух часов дня 19 августа в своей квартире дома 22 корпус 1 по проспекту Просвещения, ее сын начал требовать у нее деньги. Не получив их из «рук в руки», мужчина пошел на радикальные меры: применил физическую силу к матери и похитил у нее 1,5 тысячи рублей, после чего ушел.

Сразу же после того, как женщина обратила в полицию, правоохранители задержали ее сына по месту жительства. По факту возбуждено уголовное дело о грабеже по которому мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU