2019-08-29T12:03:00+03:00
Общество

Труп, завернутый в ковер, нашли на заброшенном стадионе в Петербурге

На полусгнившем теле эксперты не обнаружили следов насильственной смерти
Лилия КОЗЛОВА
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Завернутый в ковер труп нашли на заброшенном стадионе в ПетербургеЗавернутый в ковер труп нашли на заброшенном стадионе в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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Страшную находку обнаружили накануне, 28 августа, на территории заброшенного стадиона «Адмиралтеец» на Оборонной улице в Санкт-Петербурге. Труп неизвестного мужчины, плотно упакованный в несколько слоев полиэтилена и ковер, нашли около пяти часов вечера. Следов «транспортировки» тела рядом видно не было.

- Полуразложившееся тело человека нашли на заброшенном стадионе за Нарвской заставой. Сколько именно пролежало тело в этом месте, не известно. Труп был плотно упакован: завернут в ковер и два слоя полиэтиленовых мешков, а также перемотан скотчем, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.

Тело доставили в морг. Несмотря на то, что труп успел сильно разложиться, эксперты во время осмотра не обнаружили на нем следов насильственной смерти. Однако представить, что скончавшийся мужчина сам себя замотал в кокон смерти, сложно.

На данный момент правоохранители проводят расследование и выясняют, откуда на заброшенном стадионе оказался труп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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