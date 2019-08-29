Труп, завернутый в ковер, нашли на заброшенном стадионе в Петербурге
Страшную находку обнаружили накануне, 28 августа, на территории заброшенного стадиона «Адмиралтеец» на Оборонной улице в Санкт-Петербурге. Труп неизвестного мужчины, плотно упакованный в несколько слоев полиэтилена и ковер, нашли около пяти часов вечера. Следов «транспортировки» тела рядом видно не было.
- Полуразложившееся тело человека нашли на заброшенном стадионе за Нарвской заставой. Сколько именно пролежало тело в этом месте, не известно. Труп был плотно упакован: завернут в ковер и два слоя полиэтиленовых мешков, а также перемотан скотчем, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.
Тело доставили в морг. Несмотря на то, что труп успел сильно разложиться, эксперты во время осмотра не обнаружили на нем следов насильственной смерти. Однако представить, что скончавшийся мужчина сам себя замотал в кокон смерти, сложно.
На данный момент правоохранители проводят расследование и выясняют, откуда на заброшенном стадионе оказался труп.
ИСТОЧНИК KP.RU