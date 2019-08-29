В Карелии в ДТП попал школьный автобус

СЕГОДНЯ 12:52 2019-08-29T12:52:52+03:00

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Школьный автобус, везший группу учителей на работу, попал в ДТП в Лахденпохском районе Карелии. На четвертом километре автодороги Вялимяки - Костамоярви водитель ПАЗа не справился с управлением и «уложил» машину на обочину.

- По предварительным данным, в 9:40 утра водитель 1952 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет, - сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Республики Карелия.

Известно, что за рулем ПАЗа находился опытный водитель 1952 года рождения. Почему он не справился с управлением - пока неизвестно. В момент аварии в салоне автобуса учеников не было. Из 13 учителей и водителя. пострадали пять человек. Всем им была оказана медицинская помощь. Характер травм уточняется.

Обстоятельства происшествия устанавливают инспектора дорожной полиции карельского управления ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU