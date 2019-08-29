2019-08-29T12:52:52+03:00
Происшествия

В Карелии в ДТП попал школьный автобус

Несколько человек получили различные травмы
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Карелии в аварию попал школьный автобус. Фото: vk.com/gibddkareliyaВ Карелии в аварию попал школьный автобус. Фото: vk.com/gibddkareliya
Изменить размер текста:

Школьный автобус, везший группу учителей на работу, попал в ДТП в Лахденпохском районе Карелии. На четвертом километре автодороги Вялимяки - Костамоярви водитель ПАЗа не справился с управлением и «уложил» машину на обочину.

- По предварительным данным, в 9:40 утра водитель 1952 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет, - сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Республики Карелия.

Известно, что за рулем ПАЗа находился опытный водитель 1952 года рождения. Почему он не справился с управлением - пока неизвестно. В момент аварии в салоне автобуса учеников не было. Из 13 учителей и водителя. пострадали пять человек. Всем им была оказана медицинская помощь. Характер травм уточняется.

Обстоятельства происшествия устанавливают инспектора дорожной полиции карельского управления ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция поймала домушника, который мог ограбить квартиру мамы Ольги Бузовой
Парня из Ирана подозревают в изнасиловании студентки мединститута в Петербурге
Профессора Нью-Йоркского университета ограбили, избив ногами, в центре Петербурга
Внимание розыск: Турист из Новгорода приехал посмотреть Петербург, но заблудился и прибился к бомжам
Труп, завернутый в ковер, нашли на заброшенном стадионе в Петербурге
Полиция задержала молодого рецидивиста, ограбившего петербургских школьников
Летим все вместе: Родители погибшей в Турции девочки отправятся в Петербург одним рейсом
В Петербурге обсудили подготовку к ЕВРО-2020
Отчаявшаяся петербурженка обвинила своего сына в насилии и грабеже
Вымогателей, требовавших 17 миллионов и фирму у бизнесмена, искали два года
Мужчина всю ночь жестоко избивал старушку в ее квартире в Ленобласти
Тело погибшей на отдыхе в Турции Алисы Адамовой отправят в Петербург в субботу
Семь автомобилей столкнулись на внешней стороне КАД у Таллиннского шоссе
В Петербурге открыли участок Кирочной улицы от Новгородской до улицы Красного Текстильщика
На Кадетской линии «Киа» повернул не глядя и впечатал «Мерседес» в дом
Прогноз погоды на 29 августа в Санкт-Петербурге: Почти что жара
Они сделали все возможное: отец 12-летней девочки, захлебнувшейся в бассейне в Турции, рассказал, как врачи пытались спасти его дочь