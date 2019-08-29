Библиотека имени Ленина на Петроградке открылась после реконструкции

СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-29T14:50:57+03:00

Работа над проектом технической модернизации велась на протяжении двух лет [фото]

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В четверг, 29 августа, состоялось торжественное открытие Библиотеки имени Ленина, которая находится на улице Воскова, 2 на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге. Работа над проектом реконструкции и технической модернизации библиотеки велась около двух лет. Теперь двери «храма знаний» наконец-то снова распахнутся для посетителей.

Библиотеку реконструировали и модернизировали два годаФото: Артем КИЛЬКИН

- Библиотека оснащена по последнему слову техники. Теперь в распоряжении жителей Петроградского района – выставочная система с использованием технологий дополненной реальности, система бронирования книг с доступом по электронному билету, уникальная интерактивная карта исторического наследия «Петроградский район», - рассказали в библиотеке.

Пространство стало современнымФото: Артем КИЛЬКИН

И уютным для чтенияФото: Артем КИЛЬКИН

Кроме того, посетителям библиотеки будут доступны технологии трехмерного моделирования и печати, технологии виртуальной реальности и геймификации. Работать одна будет каждый день с 9:00 до 21:00.

Библиотека оснащена компьютерами для удобства посетителейФото: Артем КИЛЬКИН

На праздничном мероприятии присутствовал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов. Помимо официальной церемонии открытия в библиотеке сегодня пройдут экскурсии по обновленному пространству здания и Пушкарскому саду, розыгрыши призов, презентация выставочного проекта студентов СПбГУ, а также интерактивные занятия для детей. Мерприятия продлятся до 20:00.

Открытие библиотеки посетил врио губернатора Александр БегловФото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU