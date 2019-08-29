2019-08-29T16:47:42+03:00
Общество

Повесили название и намывают полы: петербуржцам показали, как сейчас выглядит станция метро «Шушары»

Согласно обещаниям чиновников, открыть ее для пассажиров должны 1 сентября
Петр КИБЕР
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На павильоне станции "Шушары" появилось название. Фото: vk.com/public170726093На павильоне станции "Шушары" появилось название. Фото: vk.com/public170726093
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1 сентября уже совсем близко, а работы на станциях Фрунзенского радиуса еще хватает. Многие петербуржцы выражают сомнения, что открытие метро, обещанное на первый день осени, действительно состоится. Так это будет, или нет - увидим скоро, а пока горожанам показали, как выглядит одна из станций радиуса - «Шушары».

- На фасад здания вывешено название. Внутри обустраивают рабочие места для кассиров, турникеты уже смонтированы. Уборщицы наводят чистоту, - пишет блогер с ником Podzemnik.

В вестибюле также смонтированы светильники. Эскалаторов нет, но их и не будет, ведь «Шушары» - станция наземного залегания, если можно так выразиться. Этим она похожа на «Купчино» или «Девяткино». Поезда ждут пассажиров прямо при входе в вестибюль.

Конечно, готово еще не все. На фото можно увидеть, что в здании работают монтажники, «добивая» последние недоделки. Рядом стоят коробки со стройматериалами и полировальные машины для гранита. С другой стороны, составы на рельсах уже стоят. Ну а пустят ли поезда в срок или нет - станет известно уже через два дня.

Внутри вестибюля уже намывают полы. Фото: vk.com/public170726093

Внутри вестибюля уже намывают полы. Фото: vk.com/public170726093

ИСТОЧНИК KP.RU

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