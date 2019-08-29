2019-08-29T17:32:42+03:00
Общество

В Петербурге увековечат имя писателя Виктора Голявкина

Мемориальная плита может появиться на доме в Купчино, где жил литератор
Петр КИБЕР
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Мемориальную табличку Виктору Голявкину могут установить в Купчино. Фото: Александр Глуз/ «Петербургский дневник»Мемориальную табличку Виктору Голявкину могут установить в Купчино. Фото: Александр Глуз/ «Петербургский дневник»
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Мало кто из советских мальчишек и девчонок не читал в детстве добрые и трогательные рассказы ленинградского писателя Виктора Голявкина. Его имя не было особенно на слуху, но повесть «Мой добрый папа» точно попадала в руки многим. 31 августа 2019 года Виктору Владимировичу могло бы исполниться 90 лет. И в честь юбилея со дня рождения, память о литераторе предложили увековечить.

- Детские рассказы Виктора Голявкина читали все, и я в том числе, – приводит слова депутата Госдумы и инициатора проекта газета «Петербургский дневник». – Я считаю его человеком выдающимся и достойным внимания и уважения.

Чтобы люди знали, помнили и читали Голявкина, на доме в Купчино, где он жил, предлагается установить мемориальную табличку. В администрации Фрунзенского района не против.

- Наш район все считают спальным, но это не так. Наш район – это Ленинград. Потому что люди переезжали сюда из коммуналок. И нам действительно не хватает подобных архитектурных решений, - заявили местные чиновники, отметив, что имя Виктора Голявкина забыто незаслуженно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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