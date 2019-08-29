2019-08-29T18:18:51+03:00
Происшествия

Четверо рабочих упали в шахту лифта в Кронштадте

С переломанными ребрами, в состоянии шока они сами дошли до больницы
Лилия КОЗЛОВА
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Четыре человека упали в шахту лифта в КронштадтеЧетыре человека упали в шахту лифта в КронштадтеФото: Алексей БУЛАТОВ
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На строительной площадке в петербургском Кронштадте утром в среду, 28 августа, произошло серьезное ЧП. Четверо рабочих свалились в шахту лифта. Благо, все остались живы. Но самое удивительное в том, что после инцидента все четверо встали на ноги и самостоятельно побрели в больницу за медицинской помощью.

- Утром в среду в больницу Святого Праведного Иоанна Кронштадтского пришли четверо. Все были травмированы, - сообщается в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Двое из них были в состоянии травматического шока, с переломанными ребрами, позвоночника и бедренной кости. Их сразу же отправили в реанимационное отделение. Еще у одного рабочего диагностировали перелом ребер и травму головы. Его также госпитализировали. У четвертого во время осмотра обнаружили только ушибы, поэтому спустя время он покинул больницу.

Оказалось, что все ни работаю на стройке, которая находится через дорогу от больницы. Поэтому, после того как они упали в шахту лифта, решили пешком добраться до медучреждения. Отмечается, что двое – братья из Узбекистана. Другие приехали на заработки из Таджикистана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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