В детском саду Петербурга опровергли новость о туберкулезе у повара

СЕГОДНЯ 18:59 2019-08-29T18:59:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 29 августа, появилась информация о том, что у сотрудника детского сада №11, работающего поваром, выявили открытую форму туберкулеза. Изначально тревогу забили родители воспитанников учреждения, которые сообщили об этом в соцсетях. Отметим, что детский сад располагается на улице Федора Абрамова в Выборгском районе Петербурга. Однако в самом саду эту информацию отрицают.

- На соответствующий вопрос собеседница издания заявила, что информация не соответствует действительности, после чего отказалась продолжить разговор, сославшись на то, что ей нужно «принимать детей». В целом ситуация ее насмешила, - пишет «Мойка78».

Ранее сообщалось, что эта новость дошла до городского управления Роспотребнадзора, после чего его сотрудники инициировали проверку. Результаты исследования еще не были опубликованы, поэтому подтвердить опасения родителей или развеять их ведомство пока не может.

ИСТОЧНИК KP.RU