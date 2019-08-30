Прогноз погоды на пятницу, 30 августа, в Санкт-Петербурге: Небольшой дождь, но тепло
Последняя рабочая неделя августа, а с ним и лета подходит к концу. Еще чуть-чуть и нарядные ученики с букетами цветов пойдут в школы, чтобы сесть за парты и начать долгий путь к знаниям. Их, вернувшиеся из отпусков родители, уйдут в работу. Начнется осень. Но пока у всех есть еще пара дней беззаботного отдыха. Осталось лишь дождаться выходных. А пятница пройдет быстро. Благо погода, если и расстроит, то не сильно.
- 30 августа в Санкт-Петербурге ожидается облачность с прояснениями. Утром и днем возможны кратковременные дожди. Ветер южных направлений, умеренный. Температура воздуха составит +22...+24 градуса. Атмосферное давление изменится мало, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Но если пятница будет немного пасмурной, то выходные в городе на Неве обещают быть отменными. В субботу и воскресенье будет солнечно, без осадков и сильных ветров, а термометры покажут до 23-25 градусов выше ноля.
ИСТОЧНИК KP.RU