На улице Руднева ребенок кричал в окно и звал на помощь

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-30T09:57:18+03:00

Родители оставили малыша одного в квартире, он проснулся и испугался

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Настоящая спасательная операция развернулась поздним вечером 29 августа в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Около 23:00 из окна пятого этажа дома номер 1 по улице Руднева кричал, плакал и звал на помощь ребенок. Испуганные соседи вызвали спасателей. Те примчались и поднялись к малышу по лестнице пожарной машины.

- На вызов приехали спасатели и две машины скорой помощи. Сотрудники МЧС залезли в квартиру через окно, - пишут в соцсетях очевидцы происшествия.

Попав внутрь спасатели открыли дверь врачам, а те осмотрели ребенка. По счастью, с ним все было в порядке. Причиной переполоха стало то, что взрослые оставили спящего малыша одного в квартире и ушли по своим делам. Ребенок проснулся, не нашел родителей, испугался и стал звать на помощь.

В итоге спасатели и медики уехали на другие вызовы, а малыш остался дома в компании участкового. Когда родители вернулись домой, полицейский провел с ними профилактическую беседу. Скорее всего, разговор был не очень приятный.

ИСТОЧНИК KP.RU