В Ленобласти мужчина на квадроцикле застрелил двух собак из-за «интереса»

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-30T10:59:14+03:00

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Полицейские Ломоносовского района Ленинградской области выясняют обстоятельства гибели двух собак в деревне Новая Буря. Как стало известно в пятницу, 30 августа, накануне к правоохранителям обратился 39-летний местный житель, который рассказал о том, как неизвестный мужчина на квадроцикле хладнокровно застрелил животных, после чего уехал.

- Во время проверки информации об убийстве животных, полицейские пообщались с местным жителем, 58-летним мужчиной. Он пояснил, что 29 августа в 19:50 он увидел человека на квадроцикле, который подъехал к дому 15 на улице Шоссейной. В руках неизвестного мужчины был предмет похожий на ружье. Вслед за этим он услышал около пяти хлопков. Затем мужчина убрал предмет и уехал в сторону деревни Лопухинка, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Сотрудники уголовного розыска установили, что человек, который предположительно стрелял по собакам, 43-летний мужчина. Однако когда правоохранители общались с ним, тот пояснил, что в тот день оружие не использовал. Он подтвердил, что был в деревне Новая Буря. Проезжая мимо собак, увидел их уже мертвыми и остановился из-за интереса.

Сейчас полиция продолжает выяснять обстоятельства, при которых были застрелены собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU