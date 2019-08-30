«Гадалка» сняла с петербургской школьницы порчу за 189 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-30T11:20:41+03:00

Школьница из Петербурга отдала мошеннице около 190 тысяч рублей за снятие порчи Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Санкт-Петербурге 14-летняя девочка стала жертвой мошенницы из-за своей доверчивости и наивности. Как стало известно в пятницу, 30 августа, накануне школьница повстречала на детской площадке женщину, представившуюся «гадалкой», которая пообещала снять с нее порчу. Поверив словам незнакомки, подросток отдала ей все ювелирные изделия, которые хранились дома. Раскусила обман мама девочки, но было уже поздно.

- 29 августа 2019 года в полицию Калининского района Петербурга обратилась 43-летняя женщина с заявлением о том, что в тот же день около пяти часов вечера ее дочь обманула мошенница, - сообщили в главном управлении МВД Северной столицы.

Произошло все на детской площадке возле дома 15, корпус 1 на улице Софьи Ковалевской. Школьница гуляла на улице, когда к ней подошла незнакомка и стала пугать подростка порчей, которая на ней, якобы, наложена. Девочка поверила «гадалке» и чтобы избавиться от проклятья отдала женщине ювелирные изделия на сумму около 189 тысяч рублей.

Мошенница скрылась. Теперь ее разыскивают сотрудники правоохранительных органов. А школьница явно станет менее доверчивой.

ИСТОЧНИК KP.RU