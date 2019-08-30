2019-08-30T11:20:41+03:00
Происшествия

«Гадалка» сняла с петербургской школьницы порчу за 189 тысяч рублей

Женщина «запудрила голову» девочке прямо на детской площадке
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Школьница из Петербурга отдала мошеннице около 190 тысяч рублей за снятие порчиШкольница из Петербурга отдала мошеннице около 190 тысяч рублей за снятие порчиФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге 14-летняя девочка стала жертвой мошенницы из-за своей доверчивости и наивности. Как стало известно в пятницу, 30 августа, накануне школьница повстречала на детской площадке женщину, представившуюся «гадалкой», которая пообещала снять с нее порчу. Поверив словам незнакомки, подросток отдала ей все ювелирные изделия, которые хранились дома. Раскусила обман мама девочки, но было уже поздно.

- 29 августа 2019 года в полицию Калининского района Петербурга обратилась 43-летняя женщина с заявлением о том, что в тот же день около пяти часов вечера ее дочь обманула мошенница, - сообщили в главном управлении МВД Северной столицы.

Произошло все на детской площадке возле дома 15, корпус 1 на улице Софьи Ковалевской. Школьница гуляла на улице, когда к ней подошла незнакомка и стала пугать подростка порчей, которая на ней, якобы, наложена. Девочка поверила «гадалке» и чтобы избавиться от проклятья отдала женщине ювелирные изделия на сумму около 189 тысяч рублей.

Мошенница скрылась. Теперь ее разыскивают сотрудники правоохранительных органов. А школьница явно станет менее доверчивой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Похитивших человека во Фрунзенском районе мигрантов отправили в колонию
У моста Александра Невского под колесами «Рено» погибла молодая мотоциклистка
С автобусов, трамваев и троллейбусов в Петербурге уберут всю рекламу
Яндекс рассказал, что будет с пробками в Санкт-Петербурге осенью 2019 года
Под Приозерском насмерть разбился 23-летний водитель иномарки
В Ленобласти мужчина на квадроцикле застрелил двух собак из-за «интереса»
Задержан подозреваемый в педофилии, совративший 14-летнюю петербурженку
3 тысячи бутылок поддельной водки нашли в подпольном цеху на автобазе под Петербургом
На улице Руднева ребенок кричал в окно и звал на помощь
Снес знак, перевернулся и лег на бок: Каршеринг завершил аренду в Новом Петергофе
Туберкулез был: Роспотребнадзор нашел больного повара в детском саду на Парнасе
Группа ровная, будет сложно: Семак и Дзюба о соперниках «Зенита» в Лиге Чемпионов
Прогноз погоды на пятницу, 30 августа, в Санкт-Петербурге: Небольшой дождь, но тепло