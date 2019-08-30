Похитивших человека во Фрунзенском районе мигрантов отправили в колонию

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-30T12:03:00+03:00

Мужчину избивали и вымогали у него деньги за освобождение

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Санкт-Петербургский суд завершил уголовное дело о похищении местного жителя и вымогательстве. Двоих обвиняемых по трем статьям мигрантов отправят в колонию строгого режима: одного на семь лет, другого на десять.

- Суд установил, что в январе 2018 года на улице Белы Куна во Фрунзенском районе Петербурга двое обвиняемых похитили мужчину, избили его, украли деньги, документы и средство связи, а после этого стали вымогать деньги за освобождение, - сообщила прокуратура Северной столицы.

В ходе борьбы мужчине удалось сбежать из автомобиля, в котором его удерживали, и спрятаться в круглосуточном магазине. Однако один из преступников догнал его и снова избил. В этом ему помогал еще один человек, который сейчас проходит по отдельному производству.

Суд признал соучастников виновными в похищении человека и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU