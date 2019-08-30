2019-08-30T12:41:12+03:00
Происшествия

Хирург-живодер, режущий кошек, появился в Колпино

Неизвестный делает операции без наркоза на животных и выбрасывает их на улицу [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Колпино разыскивают живодера, делающего "операции" на кошкахВ Колпино разыскивают живодера, делающего "операции" на кошкахФото: Кадр видео
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Неравнодушные жители Колпино в Санкт-Петербурге бьют тревогу. На улице Тазаева за последнее время нашли уже двух изрезанных кошек. Судя по характеру ран, хирург-самоучка пытается проводить операции на животных, после чего выбрасывает их полуживых на улицу. Петербурженке удалось спасти одну хвостатую в четверг, 29 августа, отнеся ее к ветеринару.

- Во время визита к бабушке к моим ногам подбежала очень ласковая кошка в плохом состоянии. Я стала гладить кошку, попыталась взять ее на руки и почувствовала, что у животного влажный живот. Оказалось, что вся грудь хвостатой изрезана, - сообщила девушка-волонтер в соцсети.

Она сразу же отнесла животное в клинику, где врач сообщил, что у кошки была проведена операция мастэктомия – удаление груди. При этом две груди были оставлены, что не делается при грамотном хирургическом вмешательстве. Также он определил, что операция была сделана без наркоза и недавно, так как шерсть на животе еще не выросла, а само животное явно долгое время провело на улице в истощенном состоянии.

Сейчас кошка находится у спасшей ее девушки. Однако, по ее словам, это не первый подобный случай. Около четырех месяцев назад местные жительницы нашли такую же кошку в бинтах. Как известно, животное не выжило. Неравнодушная девушка собирается обращаться в полицию для того, чтобы установить, кто издевается над животными.

Изрезанную, окровавленную кошку в бинтах нашли в Колпино .

ИСТОЧНИК KP.RU

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