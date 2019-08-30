В Петербурге третьи сутки ищут школьницу с сиреневыми волосами

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-30T13:03:25+03:00

12-летняя София Любимова 27 августа ушла из дома на аллее Котельникова, и до настоящего времени не вернулась

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Полиция и волонтеры Санкт-Петербурга третьи сутки ведут розыск 12-летней школьницы из Приморского района, которая днем 27 августа ушла из дома на аллее Котельникова и до настоящего момента не вернулась назад. Из особых примет - стрижка каре и волосы, выкрашенные в сиреневый цвет.

- София Любимова, на вид 14-15 лет, плотного телосложения, глаза карие, стрижка каре до плеч, волосы окрашены в сиреневый цвет. Была одета: черная толстовка с белыми буквами, черные джинсы, красные кеды, - сообщается на сайте детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой и в соцсетях поискового отряда «Питер-Поиск»

Пока у поисковиков нет даже приблизительного понимания, где девочка может находиться в данный момент. Возможно, она отправилась в гости к друзьям в Приморском районе, или же уехала в другую часть города, или даже области.

Всех, кто может что-либо сообщить о пропавшей девочке, призывают звонить по телефонам: 8 (812) 573-59-02 - УМВД по Приморскому району Санкт-Птеребурга (дежурная часть), 8 (952) 289-67-90 (мобильный телефон) - волонтеры или писать на почту поискового отряда «Питер-Поиск»: infо@piter-poisk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU