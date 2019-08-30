2019-08-30T14:57:00+03:00
Звезды

Безликий в Эрмитаже: В Петербург прилетел звезда «Игры престолов» Том Влашиха

Вместе с Оксаной Федоровой он станет ведущим Дрезденского бала, который пройдет в городе на Неве в субботу
Петр КИБЕР
Поделиться:
Исполнитель роли главы клана Безликих из "Игры престолов" приехал в Петербург.Исполнитель роли главы клана Безликих из "Игры престолов" приехал в Петербург.Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Петербургские фанаты мегапопулярного сериала «Игра престолов» в восторге, а их коллеги из других городов кусают локти, ведь в Северную столицу пожаловал главный Безликий фантастической саги - Якен Х’гар. Точнее исполнитель его роли немецкий актер Том Влашиха.

- Добрый день! - по-русски приветствовал своих поклонников в «Инстаграме» сам артист. Подписанное фото сделано на фоне всеми узнаваемого здания Эрмитажа.

Точно неизвестно, но ценящий искусство Влашиха наверняка зашел в главный музей Петербурга. По крайней мере время на это у него есть. Ведь на работу ему только завтра.

- Я буду представлять программу Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге, - так объяснил свой приезд сам актер.

Величественное мероприятие состоится 31 августа в 18 часов в Михайловском театре и в Большом зале Филармонии. Зрители разместятся на Площади Искусств и будут смотреть за действом по телетрансляции на больших экранах.

Вести церемонию вместе с «безликим» будет петербургская модель и актриса Оксана Федорова.

tomwlaschihatomwlaschiha
Главный Безликий из "Игры престолов" приехал в Петербург
15723 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По поручению Бастрыкина мажоров на Rolls Royce, избивших мужчину в Петербурге, отправят под суд
1,5 тысячи штрафа с конфискацией костюма: «Коня Юлия» привлекли за обирание туристов на Дворцовой площади
Ленинградский зоопарк показал, как белая медведица плещется в воде, спасаясь от жары
Туристы против: 16 процентов петербуржцев решили отказаться от финской визы из-за новых правил
«Петровский» стадион могут закрыть крышей
Метрополитен выпустил юбилейные жетоны в честь станций Фрунзенского радиуса
Романтик из Ленобласти украл букет, разбив витрину цветочного магазина
Водитель такси уснул за рулем и «намотался» на столб на Выборгской набережной
В Петербурге третьи сутки ищут школьницу с сиреневыми волосами
Хирург-живодер, режущий кошек, появился в Колпино
Жара в городе: В Петербурге повторился температурный рекорд 77-летней давности
Похитивших человека во Фрунзенском районе мигрантов отправили в колонию
У моста Александра Невского под колесами «Рено» погибла молодая мотоциклистка
С автобусов, трамваев и троллейбусов в Петербурге уберут всю рекламу
«Гадалка» сняла с петербургской школьницы порчу за 189 тысяч рублей
Яндекс рассказал, что будет с пробками в Санкт-Петербурге осенью 2019 года
Под Приозерском насмерть разбился 23-летний водитель иномарки
В Ленобласти мужчина на квадроцикле застрелил двух собак из-за «интереса»
Задержан подозреваемый в педофилии, совративший 14-летнюю петербурженку
3 тысячи бутылок поддельной водки нашли в подпольном цеху на автобазе под Петербургом
На улице Руднева ребенок кричал в окно и звал на помощь
Снес знак, перевернулся и лег на бок: Каршеринг завершил аренду в Новом Петергофе
Туберкулез был: Роспотребнадзор нашел больного повара в детском саду на Парнасе
Группа ровная, будет сложно: Семак и Дзюба о соперниках «Зенита» в Лиге Чемпионов
Прогноз погоды на пятницу, 30 августа, в Санкт-Петербурге: Небольшой дождь, но тепло