Безликий в Эрмитаже: В Петербург прилетел звезда «Игры престолов» Том Влашиха

СЕГОДНЯ 14:57 2019-08-30T14:57:00+03:00

Исполнитель роли главы клана Безликих из "Игры престолов" приехал в Петербург. Фото: кадр из фильма

Вместе с Оксаной Федоровой он станет ведущим Дрезденского бала, который пройдет в городе на Неве в субботу

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Петербургские фанаты мегапопулярного сериала «Игра престолов» в восторге, а их коллеги из других городов кусают локти, ведь в Северную столицу пожаловал главный Безликий фантастической саги - Якен Х’гар. Точнее исполнитель его роли немецкий актер Том Влашиха.

- Добрый день! - по-русски приветствовал своих поклонников в «Инстаграме» сам артист. Подписанное фото сделано на фоне всеми узнаваемого здания Эрмитажа.

Точно неизвестно, но ценящий искусство Влашиха наверняка зашел в главный музей Петербурга. По крайней мере время на это у него есть. Ведь на работу ему только завтра.

- Я буду представлять программу Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге, - так объяснил свой приезд сам актер.

Величественное мероприятие состоится 31 августа в 18 часов в Михайловском театре и в Большом зале Филармонии. Зрители разместятся на Площади Искусств и будут смотреть за действом по телетрансляции на больших экранах.

Вести церемонию вместе с «безликим» будет петербургская модель и актриса Оксана Федорова.

tomwlaschiha Главный Безликий из "Игры престолов" приехал в Петербург

ИСТОЧНИК KP.RU