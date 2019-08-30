Безликий в Эрмитаже: В Петербург прилетел звезда «Игры престолов» Том Влашиха
Петербургские фанаты мегапопулярного сериала «Игра престолов» в восторге, а их коллеги из других городов кусают локти, ведь в Северную столицу пожаловал главный Безликий фантастической саги - Якен Х’гар. Точнее исполнитель его роли немецкий актер Том Влашиха.
- Добрый день! - по-русски приветствовал своих поклонников в «Инстаграме» сам артист. Подписанное фото сделано на фоне всеми узнаваемого здания Эрмитажа.
Точно неизвестно, но ценящий искусство Влашиха наверняка зашел в главный музей Петербурга. По крайней мере время на это у него есть. Ведь на работу ему только завтра.
- Я буду представлять программу Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге, - так объяснил свой приезд сам актер.
Величественное мероприятие состоится 31 августа в 18 часов в Михайловском театре и в Большом зале Филармонии. Зрители разместятся на Площади Искусств и будут смотреть за действом по телетрансляции на больших экранах.
Вести церемонию вместе с «безликим» будет петербургская модель и актриса Оксана Федорова.
ИСТОЧНИК KP.RU