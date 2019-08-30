Ленинградский зоопарк показал, как белая медведица плещется в воде, спасаясь от жары

СЕГОДНЯ 16:04 2019-08-30T16:04:23+03:00

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Аномальная жара и духота, которая началась под конец лета в Санкт-Петербурге, поразила всех. Горожане спасаются от марева в кафе с кондиционерами и парках. А вот животное в Ленинградском зоопарке по-своему ищут способ, чтобы охладиться. Сотрудники зоосада опубликовали умилительное видео, на котором большая и статная белая медведица по имени Хаарчаана плещется в воде, словно маленький звереныш.

Обычно в бассейне медведицы много воды. Но сегодня сотрудники Ленинградского зоопарка решили его обновить: осушили его, а после пустили по трубам свежую воду. Вот тут-то Хаарчаана и начала веселье.

- Солидная барышня, а при виде воды ведет себя как малышка, - умилились петербуржцы, наблюдая, как медведица кувыркается в небольшой луже и ныряет под свежую струю.

Белая медведица стала валяться на спине, потирая морду мокрыми лапами, а также ползать по дну бассейна в поисках места, где бы поглубже. Наблюдать за весельем этой царицы Северного полюса одно удовольствие, сошлись во мнение посетители зоопарка, отметив, что завидуют медведице, которая так здорово прохлаждается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/729129" frameborder="0"></iframe> Белый медведь плещется в бассейне, спасаясь от жары в Ленинградском зоопарке.Видео: Instagram Ленинградский зоопарк

ИСТОЧНИК KP.RU