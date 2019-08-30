Мигрант с автомойки, угнал каршеринг и устроил ДТП на Лиговском проспекте

СЕГОДНЯ 17:10 2019-08-30T17:10:49+03:00

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Покататься на чужой машине решил работник одной из петербургских автомоек. Мужчина не устоял перед белым красавцем «Хендэ Солярис» и, плюнув на закон, сел за руль. Все может быть и закончилось без последствий, не нарушай водитель правила. Его маневры на Лиговском проспекте увидели инспектора ГИБДД. Результатом стала красочная погоня, ДТП и задержание.

- Оказалось, что задержанный работник автомойки - гражданин сопредельного государства. Автомашина принадлежит каршеринговой компании, иномарку в тот день оставили для помывки, а мойщик решил взять ее покататься, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После «дружеской» беседы в отделении на водителя составили протоколы за несоблюдение требований дорожных знаков, невыполнение требований по остановке транспортного средства, езду на запрещающий сигнал светофора и нарушение правил обгона.

Вишенкой на торте стало отсутствие документов на легальное пребывание в России.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона. Придется мужчине оплатить и ремонт разбитой иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU