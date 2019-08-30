Мигрант с автомойки, угнал каршеринг и устроил ДТП на Лиговском проспекте
Покататься на чужой машине решил работник одной из петербургских автомоек. Мужчина не устоял перед белым красавцем «Хендэ Солярис» и, плюнув на закон, сел за руль. Все может быть и закончилось без последствий, не нарушай водитель правила. Его маневры на Лиговском проспекте увидели инспектора ГИБДД. Результатом стала красочная погоня, ДТП и задержание.
- Оказалось, что задержанный работник автомойки - гражданин сопредельного государства. Автомашина принадлежит каршеринговой компании, иномарку в тот день оставили для помывки, а мойщик решил взять ее покататься, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
После «дружеской» беседы в отделении на водителя составили протоколы за несоблюдение требований дорожных знаков, невыполнение требований по остановке транспортного средства, езду на запрещающий сигнал светофора и нарушение правил обгона.
Вишенкой на торте стало отсутствие документов на легальное пребывание в России.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона. Придется мужчине оплатить и ремонт разбитой иномарки.
ИСТОЧНИК KP.RU