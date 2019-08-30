Две пожилые американки пострадали, упав с эскалатора в Пулково

СЕГОДНЯ 17:54 2019-08-30T17:54:45+03:00

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Две пожилые женщины из США пострадали, упав с эскалатора в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Как стало известно, инцидент произошел ночью в пятницу, 30 августа в центральном пассажирском терминале. Туристки пострадали, но не сильно. От госпитализации они отказались.

- Ночью в пятницу, 30 августа 2019 года, две американки поднимались на эскалаторе со второго на третий этаж в центральном пассажирском терминале. В какой-то момент женщины потеряли равновесие и кубарем полетели вниз, - пишет «Мойка78» со ссылкой на управление на транспорте МВД по СЗФО.

Надо отметить, что обе женщины уже не молоды. Одной из них 71 год, другой 77 лет. Одна получила множественные ссадины и ушибы, вторая повредила палец. В полицию туристки обращаться не стали. Дежурные врачи быстро оказали гостьям Петербурга медицинскую помощь. Сами женщины от госпитализации отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU