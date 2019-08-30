2019-08-30T17:54:45+03:00
Происшествия

Две пожилые американки пострадали, упав с эскалатора в Пулково

Врачи аэропорта оперативно оказали туристкам медицинскую помощь
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Туристки из Америки пострадали, упав с эскалатора в ПулковоТуристки из Америки пострадали, упав с эскалатора в ПулковоФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Две пожилые женщины из США пострадали, упав с эскалатора в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Как стало известно, инцидент произошел ночью в пятницу, 30 августа в центральном пассажирском терминале. Туристки пострадали, но не сильно. От госпитализации они отказались.

- Ночью в пятницу, 30 августа 2019 года, две американки поднимались на эскалаторе со второго на третий этаж в центральном пассажирском терминале. В какой-то момент женщины потеряли равновесие и кубарем полетели вниз, - пишет «Мойка78» со ссылкой на управление на транспорте МВД по СЗФО.

Надо отметить, что обе женщины уже не молоды. Одной из них 71 год, другой 77 лет. Одна получила множественные ссадины и ушибы, вторая повредила палец. В полицию туристки обращаться не стали. Дежурные врачи быстро оказали гостьям Петербурга медицинскую помощь. Сами женщины от госпитализации отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге замедлился рост розничной торговли
Исследовательское судно «Академик Агеев» изменит график разводки мостов в выходные
Петербуржцев приглашают на бесплатные показы уличного кино
Милонов назвал Бортко, который снялся с выборов губернатора Петербурга, трусом
Под «мостом глупости» в Петербурге застряла полевая кухня
Петербуржцы смогут узнать о симптомах ревматоидного артрита
Внимание, опасность: Петербуржцев предупредили о возможном загрязнении воздуха из-за непогоды
В Петербург не пустили 25 тонн потрохов лосося с Фарерских островов
На строительство метро в Петербурге направят 18 миллиардов рублей
Мигрант с автомойки, угнал каршеринг и устроил ДТП на Лиговском проспекте
В выходные Ленобласть накроет густой туман
Ваши слова нас держат: Мама погибшей в Турции девочки переживает трагедию, читая соболезнования от россиян
По поручению Бастрыкина мажоров на Rolls Royce, избивших мужчину в Петербурге, отправят под суд
1,5 тысячи штрафа с конфискацией костюма: «Коня Юлия» привлекли за обирание туристов на Дворцовой площади
Ленинградский зоопарк показал, как белая медведица плещется в воде, спасаясь от жары
Туристы против: 16 процентов петербуржцев решили отказаться от финской визы из-за новых правил
«Петровский» стадион могут закрыть крышей
Безликий в Эрмитаже: В Петербург прилетел звезда «Игры престолов» Том Влашиха