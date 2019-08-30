Милонов назвал Бортко, который снялся с выборов губернатора Петербурга, трусом

СЕГОДНЯ 19:31 2019-08-30T19:54:47+03:00

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Сегодня, 30 августа, один из четырех кандидатов в губернаторы Петербурга – кинорежиссер Владимир Бортко – отказался от участия в предвыборной гонке. Представитель КПРФ снял свою кандидатуру за неделю до дня «икс». Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов назвал это его решение трусостью.

СКАЗАНО. Виталий Милонов о решении Владимира Бортко сняться с выборов губернатора Петербурга 00:00 00:00

– Я, хоть и не являюсь его сторонником, думал о нем лучше, – заявил Милонов в студии радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге». – Сняться за неделю до выборов – это не добавляет Бортко чести. С этой стороны, понять можно: человек не хочет, чтобы его постигла неудача. Но, с другой стороны, бейся до конца: за тобой стоит одна из крупнейших партий страны, за которую голосуют люди. Если ты не был уверен в своих силах, если ты смалодушничал, то не надо был идти на выборы. Кроме тебя, было бы много других желающих – ярких, интересных – представить КПРФ на губернаторских выборах. Мне очень жаль, что Бортко совершил такой поступок.

По мнению Милонова, олицетворением избирательной кампании Бортко стал его агитационный плакат: «человек в возрасте смотрит на непонимающий его Петербург, пытается воззвать к городу, но не слышит ответа, не получает реакции».

– Он не стал событием, самостоятельной электоральной единицей, альтернативой, – добавляет парламентарий. – Он не стал носителем какой-то идеи. Он просто был представителем компартии, без собственной изюминки, без собственной повестки для Петербурга. Выборы как состязание идей и концепция ничего от этого его поступка не потеряли: концепции у Бортко так и не сучилось.

ИСТОЧНИК KP.RU