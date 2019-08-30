2019-08-30T23:16:32+03:00
Происшествия

На трассе «Петербург – Псков» столкнулись автобус и две легковушки, пострадало пять человек

Три из них – пассажиры автобуса
Анна ПОСЛЯНОВА
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Автобус ехал по коммерческому маршруту К-18. Фото: УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтобус ехал по коммерческому маршруту К-18. Фото: УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Авария с множеством пострадавших произошла на трассе «Санкт-ПетербургПсков» сегодня, 30 августа, около шести часов вечера. На 41 километре федеральной автодороги, в районе деревни Вайя, столкнулись автобус и две легковушки.

– Автобус «Лиаз» ехал со стороны Гатчины в Петербург и на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на «БМВ», который делал поворот влево, – сообщили «Комсомолке» в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти. – В результате столкновения «БМВ» вынесло на встречную полосу, и там автомобиль столкнулся с «ВАЗ 21013».

«Лиаз» стоит на службе у коммерческих перевозчиков, в этот вечер он перевозил пассажиров маршрута К-18, что пролегает от станции метро «Московская» до Гатчины. За рулем «БМВ» находилась тридцатилетняя женщина, «Жигулями» управлял 37-летний мужчина.

В итоге в ЦРБ Гатчины доставили пять человек. Травмы разной степени тяжести получили водители обеих легковушек и три пассажира маршрутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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