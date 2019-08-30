2019-08-30T23:42:46+03:00
Общество

В Петербург пришел немецкий парусник Roald Amundsen

Три дня бриг будет работать в режиме «открытого трапа»
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Визиты судна проходят в рамках международного молодежного проекта. Фото: @briggroaldamundsВизиты судна проходят в рамках международного молодежного проекта. Фото: @briggroaldamunds
Изменить размер текста:

Парусник Roald Amundsen, построенный в 1952 году на Эльбе и названный в честь норвежского полярника Руаля Амундсена, первого человека, побывавшего на Южном полюсе и на обоих полюсах планеты, прибыл в Северную столицу сегодня днем, 30 августа.

– Мы прибыли в Петербург, – сообщил бриг в своем «Инстаграме». – В ближайшие дни будем работать в режиме «открытого трапа».

Парусник пришвартовался на набережной Лейтенанта Шмидта. Фото: @briggroaldamunds

Парусник пришвартовался на набережной Лейтенанта Шмидта. Фото: @briggroaldamunds

Roald Amundsen посещает Петербург уже в третий раз. Его визиты проходят в рамках международного молодежного проекта «Ветер и волны», смысл которого – подружить молодежь двух стран и научить ее управлять судном.

Парусник пришвартовался на набережной Лейтенанта Шмидта. Попасть на палубу сегодня очевидцам, изумленным появлением парусника, не удалось. Работать в режиме «открытого трапа», когда на борт пускают всех желающих и рассказывают им о жизни судна, он будет в течение трех дней – 31, 1 и 2 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На съезде с порта Бронка на внешнее кольцо КАД полностью перекрыто движение транспорта из-за ДТП
Невнимательный водитель чуть не лишился жены и ребенка в аварии на трассе «Кола»
На трассе «Петербург – Псков» столкнулись автобус и две легковушки, пострадало пять человек
31 августа откроют движение по внешнему кольцу КАД
В Петербурге замедлился рост розничной торговли
Исследовательское судно «Академик Агеев» изменит график разводки мостов в выходные
Петербуржцев приглашают на бесплатные показы уличного кино
Милонов назвал Бортко, который снялся с выборов губернатора Петербурга, трусом
Под «мостом глупости» в Петербурге застряла полевая кухня
Петербуржцы смогут узнать о симптомах ревматоидного артрита
Внимание, опасность: Петербуржцев предупредили о возможном загрязнении воздуха из-за непогоды
Две пожилые американки пострадали, упав с эскалатора в Пулково
В Петербург не пустили 25 тонн потрохов лосося с Фарерских островов
На строительство метро в Петербурге направят 18 миллиардов рублей
Мигрант с автомойки угнал каршеринг и устроил ДТП на Лиговском проспекте
В выходные Ленобласть накроет густой туман
Ваши слова нас держат: Мама погибшей в Турции девочки переживает трагедию, читая соболезнования от россиян
По поручению Бастрыкина мажоров на Rolls Royce, избивших мужчину в Петербурге, отправят под суд
1,5 тысячи штрафа с конфискацией костюма: «Коня Юлия» привлекли за обирание туристов на Дворцовой площади
Ленинградский зоопарк показал, как белая медведица плещется в воде, спасаясь от жары
Туристы против: 16 процентов петербуржцев решили отказаться от финской визы из-за новых правил
«Петровский» стадион могут закрыть крышей
Безликий в Эрмитаже: В Петербург прилетел звезда «Игры престолов» Том Влашиха