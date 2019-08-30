В Петербург пришел немецкий парусник Roald Amundsen

30 Авг. 23:42 2019-08-30T23:42:46+03:00

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Парусник Roald Amundsen, построенный в 1952 году на Эльбе и названный в честь норвежского полярника Руаля Амундсена, первого человека, побывавшего на Южном полюсе и на обоих полюсах планеты, прибыл в Северную столицу сегодня днем, 30 августа.

– Мы прибыли в Петербург, – сообщил бриг в своем «Инстаграме». – В ближайшие дни будем работать в режиме «открытого трапа».

Парусник пришвартовался на набережной Лейтенанта Шмидта. Фото: @briggroaldamunds

Roald Amundsen посещает Петербург уже в третий раз. Его визиты проходят в рамках международного молодежного проекта «Ветер и волны», смысл которого – подружить молодежь двух стран и научить ее управлять судном.

Парусник пришвартовался на набережной Лейтенанта Шмидта. Попасть на палубу сегодня очевидцам, изумленным появлением парусника, не удалось. Работать в режиме «открытого трапа», когда на борт пускают всех желающих и рассказывают им о жизни судна, он будет в течение трех дней – 31, 1 и 2 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU