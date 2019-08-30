Невнимательный водитель чуть не лишился жены и ребенка в аварии на трассе «Кола»

30 Авг. 23:57 2019-08-30T23:57:33+03:00

Хозяин «Жигулей» не убедился в безопасности маневра и спровоцировал аварию

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Вечерняя авария застопорила движение по трассе «Кола». На 61 километре, в районе деревни Потанино на берегу Ладожского озера, около восьми часов вечера не смогли разъехаться две легковушки.

– Водитель «ВАЗ 2106» при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – В результате автомобиль столкнулся с «Рено».

За рулем «Жигулей» находился 44-летний мужчина, вместе с ним в машине были 36-летняя женщина и одиннадцатилетний ребенок. «Рено» управлял мужчина 55 лет.

После столкновения травмы получили пассажиры «ВАЗа» – женщина и ребенок. Сначала обоих увезли в Центральную районную больницу Шлиссельбурга в среднем состоянии. Но, к счастью, доктора после оказания всей необходимой помощи смогли отпустить родных лихача домой.

ИСТОЧНИК KP.RU