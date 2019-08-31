«Теперь я политический труп»: Бортко подал заявление в Горизбирком о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора Петербурга
Вчера, 30 августа, дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга до конца провели только трое из четырех: представитель КПРФ, режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с выборов, причем не посоветовавшись с партией.
Официально от притязаний на пост градоначальника Бортко отказался только сегодня утром. После непростой ночи, которая, очевидно, прошла в общении с однопартийцами, Владимир Владимирович подал заявление в Горизбирком.
– В 09:30 я принес заявление в Городскую избирательную комиссию, – рассказа Бортко журналистам сегодня утром. – Выслушал от председателя комиссии не очень убедительные аргументы, почему я был неправ. Но свое решение не изменил. Не хочу быть вечно вторым. Сегодня закончилась моя политическая жизнь, и теперь я политический труп.
Вычеркивать имя четвертого кандидата из бюллетеней придется вручную: только вчера днем Горизбирком получил их из типографии.
– Число изготовленных избирательных бюллетеней – 3 817 929 штук, – сообщают в Горизбиркоме. – Для избирательных участков, оборудованных техническими средствами подсчета голосов, напечатано 948 500 избирательных бюллетеней. Для голосования на избирательных участках, которые не будут оборудованы техническими средствами подсчет, изготовлено 2 869 429 избирательных бюллетеней.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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