Два кавказца, ворвавшись в квартиру на Гражданском, порезали, ограбили и изнасиловали девушку

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-31T12:21:34+03:00

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В шесть утра 30 августа в квартиру дома №117 корпус 1 по Гражданскому проспекту позвонили. Хозяйка съемного жилища – двадцатилетняя приезжая из Брянской области – на настойчивый стук в дверь отреагировала. Едва девушка открыла дверь, как получила удары ножом в шею и правое плечо.

– Разбойники отобрали у жертвы восемь тысяч рублей, цепочку и кольцо из золота и паспорт, – сообщает «Оперативное прикрытие». – Этого преступникам показалось мало. Они по очереди надругались над девушкой, после чего скрылись.

Камеры домофона и парадной засняли двух мужчин кавказской внешности. Одному на вид 25 лет, он был одет в спортивный костюм с надписью «USA», красную футболку и черную кепку. Второму ближе к тридцати годам, он высокий, атлетического телосложения, со щетиной на лице.

Уголовное дело завели сразу по четырем статьям – «Разбой», «Похищение документов», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

ИСТОЧНИК KP.RU