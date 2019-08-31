В последний день выставки к Айвазовскому в Кронштадте выстроилась многочасовая очередь

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-31T13:29:22+03:00

Выставка бесплатная, что привлекло еще больше посетителей. Фото: vk.com/spb_today

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Выставка неизвестного Айвазовского, которая еще 1 июля открылась в Кронштадте, проходит в авральном режиме. В последний день показа, 31 августа, к полотнам мариниста выстроилась многочасовая очередь.

– В десять утра, в момент открытия выставки, очередь уже была длиной минимум в два часа, – сообщают очередники в сети. – На дверях висят таблички, что стояние в очереди может занять до шести часов.

К открытию у входа уже стояла двухчасовая очередь. Фото: vk.com/spb_today

По ходу очереди размещены объявления от организаторов: отсюда стоять три-четыре часа, отсюда – четыре-пять.

– Организатор может закрыть очередь на посещение выставки в текущий день с 13:00 в связи с ограниченной пропускной способностью выставочного зала, – предупреждают организаторы.

По ходу очереди организаторы оставили объявления. Фото: vk.com/spb_today

В камерном зале разместили 35 картин Айвазовского из частных коллекций. Одновременно в нем могут находиться лишь пятнадцать посетителей, это нужно для сохранения микроклимата и сохранности полотен.

ИСТОЧНИК KP.RU