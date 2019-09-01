2019-09-01T20:04:10+03:00
Общество

В Петербурге эвакуировали посетителей ТРК «Родео Драйв»

Об этом очевидцы рассказали в соцсетях
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Очевидцы рассказали о задымлении. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".Очевидцы рассказали о задымлении. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".
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Вечером 1 сентября шопинг посетителей торгово-развлекательного комплекса «Родео Драйв» прервала эвакуация. Сотрудники центра попросили людей срочно покинуть помещение. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

Сперва покупатели подумали, что причиной стал пожар. Над крышей они заметили небольшое облако дыма. Около семи вечера к зданию стянулись экстренные службы. Парковку заняли пожарные машины и скорые. Однако их помощь не потребовалась.

Прибывшие на место спасатели установили, что произошло задымление.

- По предварительной информации, в ресторане при прогреве печи дым затянуло в вентиляцию, – отметили в ведомстве.

Спустя час местные жители сообщили, что торговый центр работает в штатном режиме.

- Вход открыт, никого не эвакуируют, только что зашла-вышла, все спокойно, - сообщила Юлия в группе "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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