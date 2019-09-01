В Петербурге эвакуировали посетителей ТРК «Родео Драйв»
Вечером 1 сентября шопинг посетителей торгово-развлекательного комплекса «Родео Драйв» прервала эвакуация. Сотрудники центра попросили людей срочно покинуть помещение. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.
Сперва покупатели подумали, что причиной стал пожар. Над крышей они заметили небольшое облако дыма. Около семи вечера к зданию стянулись экстренные службы. Парковку заняли пожарные машины и скорые. Однако их помощь не потребовалась.
Прибывшие на место спасатели установили, что произошло задымление.
- По предварительной информации, в ресторане при прогреве печи дым затянуло в вентиляцию, – отметили в ведомстве.
Спустя час местные жители сообщили, что торговый центр работает в штатном режиме.
- Вход открыт, никого не эвакуируют, только что зашла-вышла, все спокойно, - сообщила Юлия в группе "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU