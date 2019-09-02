2019-09-02T08:17:12+03:00
Общество

Погода 2 сентября в Санкт-Петербурге: Неделя начнется с жары

Школьные линейки пройдут под ярким солнечным небом
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге 2 сентября жарко и солнечноВ Санкт-Петербурге 2 сентября жарко и солнечноФото: Олег ЗОЛОТО
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В минувшие выходные петербуржцы провожали лето и встречали осень. Так как День знаний, 1 сентября, в этом году выпал на воскресение, у школьников еще был один денек, прежде чем сесть за парту. И погода как раз выдалась шикарная. Сегодня же в понедельник, 2 сентября, все отправились на линейку, прихватив букеты цветов. Погода по-настоящему праздничная: яркое солнце и знойная жара.

- В понедельник, 2 сентября, рано утром в некоторых районах города опустился туман. День обещает быть жарким, к обеду температура воздуха прогреется до плюс 24-26 градусов выше нуля. Ветер южный, слабый, почти штиль. Осадков не предвидится, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В такой погожий день очень приятно отметить прогулкой новый учебный год. В целом, прекрасная погода продержится в Петербурге всю неделю.

Во вторник, 3 сентября, в Санкт-Петербурге спадет жара после непродолжительной грозы, но не сильно. Температура ожидается плюс 17-19 градусов. В среду, 4 сентября, снова потеплеет до плюс 19-21 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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