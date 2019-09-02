В Пулково задерживают рейсы в Анталью и Сочи

СЕГОДНЯ 08:57 2019-09-02T08:57:40+03:00

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В петербургском аэропорту Пулково со вчерашнего вечера, 1 сентября, десятки пассажиров ожидают посадки на рейсы в Анталью и Сочи. Оба самолета принадлежат авиакомпании «Россия». Ожидание длится уже более восьми часов: рейс FV 5863 в Анталью должен был вылететь в 18:35, а второй FV 5615 в Сочи – в 19:55.

О том, что рейсы сильно задерживаются, пожаловались пассажиры в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Многие летели домой семьями, с детьми, чтобы успеть на первый школьный день, но из-за проблем не успели на линейку.

- Только сели в самолет… У нас вторая смена (в школе), не теряем надежды успеть хотя бы на классный час. А остальное опоздали уже точно. Обидно. Говоря, поломка самолета – официальная версия, - написала пассажирка рейса FV 5615 в Сочи.

Однако, согласно данным табло расписания вылетов в Пулково, данный рейс покинул Петербург в 3:33 часов ночи, как и рейс FV 5863 в Анталью, который вылетел в 3:22.

ИСТОЧНИК KP.RU