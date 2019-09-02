2019-09-02T10:29:28+03:00
Общество

В Петербурге продают волшебный камень, исполняющий сокровенные желания за 250 тысяч рублей

Валун оберегает семьи от ссоры и дарует чудо рождения ребенка
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге продают волшебный камень за 250 тысяч рублей / Фото: avitoВ Петербурге продают волшебный камень за 250 тысяч рублей / Фото: avito
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В Санкт-Петербурге местный житель выставил на продажу камень. Но красноватый булыжник, по словам продавца, не обычный, а исполняющий желания. Также он имеет огромную силу оберега. Объявление с описанием уникального валуна появилось в интернете. За чудотворную вещь петербуржец хочет четверть миллиона рублей.

- Просят о самом сокровенном желании: об удаче в любви, о счастливом браке или о зачатии, о замужестве, о рождении детей, о семейном счастье. Оберегающие семью от ссор и измен и дарующие бесплодным парам чудо рождения ребенка, - пояснил работу валуна петербуржец.

По его словам, чудотворный булыжник мужчина привез со святого места деревни Лызлово, что находится в Московской области.

Объявление с камнем за 250 тысяч рублей просмотрели уже более трех тысяч человек. Причем 137 из них добавили булыжник в «избранное». Возможно в скором времени найдет на него покупатель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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