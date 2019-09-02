У 15-летней девочки начались схватки во время шопинга в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-02T10:55:16+03:00

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В последний день лета, 31 августа, в субботу, молодая посетительница торгово-развлекательного комплекса в центре Петербурга, «Галерея», который находится на Лиговском проспекте рядом с Московским вокзалом, чуть было не родила. У девочки начались резкие боли внизу округлившегося живота. Принимать роды в торговом центре не самая лучшая идея, поэтому подростку вызвали скорую помощь.

- Около 18 часов 31 августа 15-летнюю девочку госпитализировали из торгового центра на Лиговском проспекте с схватками. В детской больнице №5 имени Филатова, куда ее привезли, врачи осмотрели юную пациентку и констатировали у нее беременность, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Однако в тот день девочка не родила. Боли утихли и ее оставили на время в стационаре. Но лежать в больнице школьница была не намерена. В половине шестого утра 1 сентября она сбежала из больницы. Возможно, спешила на школьную линейку. Отмечается, что девочка приехала в Петербург из Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU