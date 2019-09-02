2019-09-02T11:10:37+03:00
Происшествия

Угнанный у петербургской бизнес-леди Land Rover вернули владелице

Полиция задержала подозреваемого в угоне – 24-летнего кавказца
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Полиция задержала подозреваемого в угоне Land Rover у петербургской бизнес-ледиПолиция задержала подозреваемого в угоне Land Rover у петербургской бизнес-ледиФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Приморском районе Санкт-Петербурга полиция задержала мужчину, который подозревается в угоне дорогостоящей машины. Как стало известно в понедельник, 2 сентября, мужчина украл автомобиль, принадлежащий петербургской бизнес-леди, являющейся директором одной из энергетических компаний города.

- Директор компании, 36-летняя женщина, сообщила в полицию об угоне своего автомобиля Land Rover еще на минувшей неделе, 27 августа. Оперативно проведя все розыскные мероприятия, правоохранители в тот же день задержали подозреваемого мужчину, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Оказалось, что подозреваемый угонщик – 24-летний уроженец одной закавказских республик. Во время следственных материалов оперативники полностью изобличили его в совершении данного преступления.

На данный момент угнанный автомобиль уже возвращен его владелице. Что касается подозреваемого угонщика, то в отношении него возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение транспортом без цели хищения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербург накрыла мощная магнитная буря
Гражданка США стала фигуранткой уголовного дела в Петербурге из-за наркотиков по рецепту
Новую развязку с ЗСД в Белоострове откроют 3 сентября
Петербуржец пытался передать знакомому в СИЗО наркотики, спрятанные в ярких кроссовках
Белка с выпученными глазами и благородный олень: На День города Гатчине подарили мурал
Кости, похожие на человеческие, нашли в Волхове на месте стройки
В Петербурге разыскивают собаку, сбежавшую из машины после утренней аварии
Гендиректор «Зенита» ответил на слухи о покупке Миранчуков за 45 миллионов евро
Новый учебный год во всех школах Санкт-Петербурга начался с урока блокады
После школьной линейки, подростки отправились громить машины в Петербурге
В Новой Охте ученики пошли в новую школу
За избиение малолетних детей нерадивой матери дали три года условно
Двух охотников, незаконно убивших лося в Ленобласти, отправят под суд
Рецидивисты отправятся в тюрьму за пьяное ограбление попутчиков в Петербурге
В Петербурге растет спрос на специалистов, знающих китайский язык
Грузовой поезд сошел ночью с рельсов на станции в Ленобласти
На необитаемом острове посреди Вуоксы нашли истощенную и искусанную клещами кошку