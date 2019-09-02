Угнанный у петербургской бизнес-леди Land Rover вернули владелице
В Приморском районе Санкт-Петербурга полиция задержала мужчину, который подозревается в угоне дорогостоящей машины. Как стало известно в понедельник, 2 сентября, мужчина украл автомобиль, принадлежащий петербургской бизнес-леди, являющейся директором одной из энергетических компаний города.
- Директор компании, 36-летняя женщина, сообщила в полицию об угоне своего автомобиля Land Rover еще на минувшей неделе, 27 августа. Оперативно проведя все розыскные мероприятия, правоохранители в тот же день задержали подозреваемого мужчину, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.
Оказалось, что подозреваемый угонщик – 24-летний уроженец одной закавказских республик. Во время следственных материалов оперативники полностью изобличили его в совершении данного преступления.
На данный момент угнанный автомобиль уже возвращен его владелице. Что касается подозреваемого угонщика, то в отношении него возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение транспортом без цели хищения.
ИСТОЧНИК KP.RU