2019-09-02T12:22:12+03:00
Происшествия

Грузовой поезд сошел ночью с рельсов на станции в Ленобласти

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку в связи с инцидентом
Лилия КОЗЛОВА
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В ночь на 2 сентября грузовой поезд сошел с рельсов в ЛенобластиВ ночь на 2 сентября грузовой поезд сошел с рельсов в ЛенобластиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ленинградской области проводится проверка в связи с ночным инцидентом на железнодорожной станции Высоцк в Выборгском районе города. Около половины четвертого ночи 2 сентября тепловоз сошел с рельсов. Причины ЧП выясняются.

- В 3:30 часов 2 сентября в дежурную часть Санкт-Петербург – Финляндского линейного отдела МВД на транспорте поступило сообщение о том, что при отправлении грузового поезда сообщением «Высоцк – Выборг» произошел сход с рельсов тепловоза и 4-х порожних вагонов, - сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Насколько известно, в результате схода поезда с рельсов никто не пострадал. По предварительным данным, инцидент произошел из-за вреза стрелки. Также отмечается, что движение пассажирских поездов по данному участку не осуществляется.

На данный момент на станции ведутся работы по восстановлению движения грузовых составов. Сотрудниками транспортной полиции по данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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