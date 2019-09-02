Гражданка США стала фигуранткой уголовного дела в Петербурге из-за наркотиков по рецепту

СЕГОДНЯ 16:18 2019-09-02T16:18:29+03:00

У женщины при себе было около 20 граммов марихуаны по медицинской программе

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Московский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник, 2 сентября 2019 года, зарегистрировал уголовное дело в отношении гражданки США. Женщина обвиняется в хранении крупного количества наркотиков. Дело в том, что вещество она употребляла по рецепту американских врачей. Однако такая медицинская программа в России не распространяется.

- По версии следствия, гражданка Америки перед отправлением в Россию приобрела по рецепту врача в США марихуану – 19,05 граммов. Наркотики она хранила при себе для личного употребления. Каннабис у нее обнаружили в аэропорту Пулково во время досмотра вещей, - сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По всей видимости, американка не изучила вопрос, перед тем как лететь в Петербург, и не узнала, что хранение и употребление любых наркотиков на территории России преследуется по закону. Патент, имеющийся у обвиняемой на употребление марихуаны в рамках медицинской программы, оформленный в США, на территорию РФ не распространяется. Женщина вину признала. На данный момент к производству уголовное дело еще не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU