2019-09-02T16:38:38+03:00
Общество

Петербург накрыла мощная магнитная буря

Начало колебаний зарегистрировано еще в субботу, 31 августа [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Санкт-Петербург накрыла мощная магнитная буряСанкт-Петербург накрыла мощная магнитная буряФото: Олег ЗОЛОТО
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Если в понедельник, 2 сентября, у кого-то из жителей Санкт-Петербурга болит голова, несмотря на хорошую солнечную погоду, значит всему виной магнитная буря. Как отмечают специалисты, проходящая на данный момент активность стара второй по силе в нынешнем 2019 году.

- Значительное усиление геомагнитной активности зафиксировано одновременно практически всеми станциями слежения за этой сферой, которые находятся на земле. Причем, начало колебаний зарегистрировали еще в минувшую субботу, 31 августа, - пишет «Мойка78» со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии солнца

Магнитная буря 31 августа - 1 сентября 2019 года / Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии солнца

Магнитная буря 31 августа - 1 сентября 2019 года / Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии солнца

Магнитная буря началась во второй половине дня в субботу, 31 августа. Тогда амплитуда достигла значения Кр=6, что соответствует второму балу по пятибалльной шкале магнитной бури. Продолжилась она и в воскресение, 1 сентября, а также плавно перешла в сегодняшний день.

По прогнозу, к середине понедельника, 2 сентября, амплитуда колебаний поля должна пойти на спад, и не позднее утра вторника геомагнитная обстановка обещает полностью стабилизироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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