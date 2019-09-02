В Петербурге на испытания выйдет беспроводной трамвай

2 Сент. 17:41 2019-09-02T17:44:25+03:00

Экспериментальный вагон на водородной тяге в перспективе могут пустить до Колпино или Сертолово

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Беспроводной интернет, беспроводные наушники, беспроводные...трамваи. Время диктует новые правила, а набившее оскомину слово «инновации», все больше и больше становятся обыденной реальностью. Так, в ближайшее время на улицы Петербурга выйдет уникальный вагон на водородной тяге.

- Пока это только первые испытания. Трамвай выйдет на маршрут в Московском и Фрунзенском районе. Причем по ночам, - рассказала корреспонденту «КП-Петербург» руководитель пресс-службы «Горэлектротранса» Дарья Тимофеева.

Вместе с вагоновожатыми ездить в вагоне будут и ученые из «Крыловского государственного научного центра», которые и создали водородную установку. При этом особую гордость транспортников составляет то, что и трамвай и его двигатель созданы в городе на Неве.

Но слова о том, что вскоре его пустят до Пулково, как пишут некоторые городские СМИ - преувеличение.

- От испытаний до запуска обычно проходит около пяти лет. И только тогда можно говорить о перспективных маршрутах. Конечно, трамвай на водороде, которому не нужна контактная сеть, удобнее запускать в пригороды, - рассказали в «Горэлектротрансе».

Но все это перспективы, а пойдут ли беспроводные вагоны до Колпино, Сертолово или Пулково в будущем - покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU