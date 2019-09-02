2019-09-02T17:44:25+03:00
Общество

В Петербурге на испытания выйдет беспроводной трамвай

Экспериментальный вагон на водородной тяге в перспективе могут пустить до Колпино или Сертолово
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Петербурге на испытания выйдет водородный трамвай. Фото: "Горэлектротранс"В Петербурге на испытания выйдет водородный трамвай. Фото: "Горэлектротранс"
Изменить размер текста:

Беспроводной интернет, беспроводные наушники, беспроводные...трамваи. Время диктует новые правила, а набившее оскомину слово «инновации», все больше и больше становятся обыденной реальностью. Так, в ближайшее время на улицы Петербурга выйдет уникальный вагон на водородной тяге.

- Пока это только первые испытания. Трамвай выйдет на маршрут в Московском и Фрунзенском районе. Причем по ночам, - рассказала корреспонденту «КП-Петербург» руководитель пресс-службы «Горэлектротранса» Дарья Тимофеева.

Вместе с вагоновожатыми ездить в вагоне будут и ученые из «Крыловского государственного научного центра», которые и создали водородную установку. При этом особую гордость транспортников составляет то, что и трамвай и его двигатель созданы в городе на Неве.

Но слова о том, что вскоре его пустят до Пулково, как пишут некоторые городские СМИ - преувеличение.

- От испытаний до запуска обычно проходит около пяти лет. И только тогда можно говорить о перспективных маршрутах. Конечно, трамвай на водороде, которому не нужна контактная сеть, удобнее запускать в пригороды, - рассказали в «Горэлектротрансе».

Но все это перспективы, а пойдут ли беспроводные вагоны до Колпино, Сертолово или Пулково в будущем - покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чудом все выжили: На трассе «Сортавала» столкнулись два грузовика
Стала известна дата прощания с 12-летней Алисой Адамовой, захлебнувшейся во время купания в бассейне в Турции
Пионерский парк в Приморском районе Санкт-Петербурга наконец-то привели в порядок
Имя нобелевского лауреата Жореса Алферова присвоили Академическому университету Санкт-Петербурга
«Подпольный» шиномонтаж закрыли во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Зенит отдал Ригони в «Сампдорию» и купил воспитанника ЦСКА в Португалии
После летней жары в Петербурге резко похолодает и пойдут дожди
РЖД построит в Петербурге два полукольца, одно - до Пулково
Сергей Семак с женой застряли в Пулково накануне собственной свадьбы
Прилетел окурок: В жилом доме в Петербурге сгорел балкон
В Петербурге реконструируют Цимбалинский путепровод
Петербург накрыла мощная магнитная буря
Гражданка США стала фигуранткой уголовного дела в Петербурге из-за наркотиков по рецепту
Новую развязку с ЗСД в Белоострове откроют 3 сентября
Петербуржец пытался передать знакомому в СИЗО наркотики, спрятанные в ярких кроссовках
Белка с выпученными глазами и благородный олень: На День города Гатчине подарили мурал
Кости, похожие на человеческие, нашли в Волхове на месте стройки
В Петербурге разыскивают собаку, сбежавшую из машины после утренней аварии
Гендиректор «Зенита» ответил на слухи о покупке Миранчуков за 45 миллионов евро
Новый учебный год во всех школах Санкт-Петербурга начался с урока блокады
После школьной линейки, подростки отправились громить машины в Петербурге
В Новой Охте ученики пошли в новую школу
За избиение малолетних детей нерадивой матери дали три года условно
Двух охотников, незаконно убивших лося в Ленобласти, отправят под суд
Рецидивисты отправятся в тюрьму за пьяное ограбление попутчиков в Петербурге
В Петербурге растет спрос на специалистов, знающих китайский язык
Грузовой поезд сошел ночью с рельсов на станции в Ленобласти
На необитаемом острове посреди Вуоксы нашли истощенную и искусанную клещами кошку