2019-09-02T19:05:29+03:00
Общество

РЖД построит в Петербурге два полукольца, одно - до Пулково

Реализация масштабного проекта займет 10 лет
Петр КИБЕР
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Через десять лет электрички должны объединить пригороды с Петербургом и аэропортом.Через десять лет электрички должны объединить пригороды с Петербургом и аэропортом.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Развитие петербургского железнодорожного узла вновь обсуждали в Смольном. Построить кольце вокруг города как в Москве не получится по географическим причинам - по дамбе поезда не пустишь, но соединить отдаленные пригороды друг с другом и, заодно, увязать поезда с метро - задача вполне реальная.

- К 2030 году предполагается организация двух полукольцевых маршрутов движения городской электрички в Санкт-Петербурге со строительством девяти новых транспортно-пересадочных узлов. Будет организовано сообщение с аэропортом «Пулково» и обеспечена транспортная доступность Сестрорецкого направления «Лахта-Центра», а также курортных и исторических зон, - приводит слова заместителя генерального директора РЖД Олега Тони пресс-служба компании.

В переводе на простой язык это означает две ветки. Первая пройдет от Ломоносова, мимо Петергофа, Сосновой поляны, сделает заход в «Пулково», а потом, кругом через весь Петербург и уйдет на Белоостровское направление.

Второе полукольцо пойдет от Токсово, частично повторит маршрут в городе, но не зацепит аэропорт и также уйдет на Ломоносов. При этом обе ветки в Петербурге будут пересекаться со станциями метрополитена. Интервал электричек не должен превышать 10 минут.

Предполагается также развитие и других пригородных маршрутов в Мельничный Ручей, Тосно, Павловск, Гатчину, Выборг и прочих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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