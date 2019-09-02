2019-09-02T20:30:32+03:00
Общество

Имя нобелевского лауреата Жореса Алферова присвоили Академическому университету Санкт-Петербурга

Приказ о переименовании подписал президент Владимир Путин
Сергей ВОЛЧКОВ
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Академический университет Санкт-Петербурга отныне носит имя великого физика Жореса Алферова. Фото: spbau.ruАкадемический университет Санкт-Петербурга отныне носит имя великого физика Жореса Алферова. Фото: spbau.ru
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Санкт-Петербургский Академический университет РАН отныне носит имя Жореса Алферова – советского и российского ученого физика, лауреата Нобелевской премии, кавалера многочисленных орденов и наград. Соответствующий приказ еще в июле подписал президент России Владимир Путин.

- Приказываю: присвоить федеральному государственному бюджетному учреждению высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет Российской академии наук» имя Жореса Ивановича Алферова, - говорится в приказе, текст которого опубликован на сайте университета.

Решение это знаковое и во многом естественное: именно Алферов когда-то выступил с идеей основать университет, а после стал его бессменным ректором.

Великий физик скончался 1 марта 2019 года в возрасте 88 лет от острой сердечно-легочной недостаточности. 16 апреля в холле Академического университета ему установили памятник, а 25 апреля – открыли Арктическом университете в Архангельске именную аудиторию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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