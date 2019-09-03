Петербуржца нашли застреленным в чужой машине в садоводстве в Ленобласти

СЕГОДНЯ 10:43 2019-09-03T10:43:28+03:00

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Во Всеволожском районе Ленинградской области полиция расследует убийство жителя Петербурга. Труп 34-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в машине, припаркованной возле одного из магазинов в садоводстве «Троицкое-4» в поселке Ефимовский. Примечательно, что автомобиль в котором находилось тело, принадлежит пенсионеру из Выборгского района Ленобласти. Правоохранители разбираются в этом запутанном деле.

- Сообщение о трупе в машине поступило в полицию Ленобласти около восьми часов вечера накануне, 2 сентября. Его нашел 32-летний продавец одного из магазинов в садоводстве, - сообщили «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Тело 34-летнего мужчины с простреленной головой находилось на водительском сидении в автомобиле ВАЗ-2109. Сам автомобиль принадлежит 80-летнему пенсионеру, который живет в поселке Пушное, Выборгского района Ленобласти.

Рядом с трупом правоохранители нашли и изъяли шесть гильз калибра 9 миллиметров и две пули. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU