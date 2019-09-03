2019-09-03T11:56:00+03:00
Происшествия

Неизвестные угнали иномарку с пассажиром в Ленобласти

Несчастному удалось сбежать после получасовых побоев
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти мужчины угнали иномарку с человеком внутри.В Ленобласти мужчины угнали иномарку с человеком внутри.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Не такого приема ожидал гость из Таджикистана от культурной столицы. Ночью с 1 на 2 сентября в поселке Горелово Ленобласти он общался со своим товарищем, местным жителем. Около полуночи на них напали трое неизвестных людей азиатской внешности. Злоумышленники сначала избили петербуржца и бросили, а после угнали его автомобиль «Шевроле Ланос». В этот момент в машине находился приятель потерпевшего, которому пришлось полчаса терпеть побои налетчиков. Позже ему чудом удалось выбежать.

- После оперативной жалобы потерпевших в полицию на место происшествия отправились наряды ППСП и ГИБДД. Сначала они задержали одного из подозреваемых, а после к позднему вечеру обнаружили угнанный автомобиль, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавших с ушибами и гематомами госпитализировали в удовлетворительном состоянии в местную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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